Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Schwarzen VW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) in der Zeit von 09.20 Uhr bis 11.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Vier-Jahreszeiten-Parks an der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde ein geparkter VW Taigo an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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