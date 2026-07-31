Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026) um 16.30 Uhr kam es in Oelde im Kreisverkehr Warendorfer Straße / Gustav-Stresemann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Warendorfer Straße aus Richtung Lette kommend. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Fahrradfahrerin aus Oelde die den Kreisverkehr in Richtung Gustav-Stresemann-Straße befuhr. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.600 Euro geschätzt.

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