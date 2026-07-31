Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Autofahrer bei Alleinunfall Leichtverletzt. Drogenkonsum festgestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026) gegen 21.35 Uhr kam es auf der L 793 in Ennigerloh-Westkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die Straße von Warendorf-Freckenhorst in Richtung Westkirchen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach auf einem Acker. Der Münsteraner konnte sein Auto selber verlassen. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Mannes. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

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