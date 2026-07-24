Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Brand in einem Waldstück. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026) gegen 14.20 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Waldstück an der Milter Straße in Sassenberg-Füchtorf gemeldet. Das Feuer wurde durch die Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht. Der Waldboden hatte auf einer Fläche von circa 10 Quadratmetern gebrannt. Wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen die dort Personen beobachtet haben oder die Angaben zum Verursacher des Feuers machen können werden gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell