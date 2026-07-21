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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geschwindigkeitskontrollen im Wachbereich Beckum

Warendorf (ots)

Wir möchten, dass Sie stets sicher nach Hause kommen. Deswegen sensibilisieren wir immer wieder für eine regelkonforme und witterungsangepasste Teilnahme am Straßenverkehr.

Kolleginnen und Kollegen der KPB Warendorf haben am Montag (20.07.2026) im Bereich der Polizeiwache Beckum Sonderkontrollen in puncto Geschwindigkeit durchgeführt und folgende Maßnahmen getroffen:

Für 66 Verkehrsteilnehmer ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt worden, wegen zu schneller Geschwindigkeiten. Verwarngelder wurden erhoben bei 118 Pkw-Fahrern, die zu schnell waren und bei einem, der über eine rote Ampel fuhr. Traurige Spitzenreiter waren zwei Motorradfahrer, einmal mit 132 km/h bei erlauben 70 km/h und einmal mit 170 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Polizisten erhoben eine Sicherheitsleistung und eine Strafanzeige wegen sonstiger Vergehen.

Auch der Kreis Warendorf beteiligte sich am Sonderkontrolltag und stellte insgesamt 259 Verstöße fest, die Polizei 188.

Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit teils gravierenden Folgen. Dabei spielt die gefahrene Geschwindigkeit eine erhebliche Rolle in Hinblick auf die Schwere der Verletzungen. Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft zu senken - führen wir in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durch mit dem Ziel: weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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