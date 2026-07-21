Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Trunkenheitsfahrt dank Zeugenhinweis gestoppt

Warendorf (ots)

Dank eines Zeugenhinweises haben Polizisten am Montag (20.07.2026, 21.05 Uhr) die Trunkenheitsfahrt eines 45-jährigen Alberslohers in Sendenhorst-Albersloh gestoppt.

Der Fahrer fiel wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Beamte stellten den Pkw an einem Feld an der Straße Sunger fest. Der 45-Jährige saß auf dem Fahrersitz und wirkte alkoholisiert und auch im Auto konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

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