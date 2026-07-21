POL-WAF: Beckum. Seat Ibiza angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag (19.07.2026, 18.00 Uhr) und Montag (20.07.2026, 15.00 Uhr) einen blauen Seat Ibiza in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand am Fahrbahnrand des Sudhoferwegs und wurde vorne links beschädigt.
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