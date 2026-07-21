Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Seat Ibiza angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag (19.07.2026, 18.00 Uhr) und Montag (20.07.2026, 15.00 Uhr) einen blauen Seat Ibiza in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand am Fahrbahnrand des Sudhoferwegs und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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