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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Seat Ibiza angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag (19.07.2026, 18.00 Uhr) und Montag (20.07.2026, 15.00 Uhr) einen blauen Seat Ibiza in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand am Fahrbahnrand des Sudhoferwegs und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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