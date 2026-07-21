Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Warendorf (ots)

Zwei Jugendliche sind am Montag (20.07.2026, 20.45 Uhr) durch einen Zeugen beobachtet worden, wie sie versuchten am Bahnhof in Telgte mehrere Fahrräder zu stehlen.

Der 14-Jährige aus Rheda und der 15-Jährige aus Oelde wurden auf frischer Tat am Bahnhof beobachtet, als der Zeuge die Polizei rief - auch sein Fahrrad war kurz zuvor gestohlen worden. Die Jugendlichen flüchteten zunächst als die Beamten vor Ort erschienen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren erfolgreich und die Polizisten stellten die Jugendlichen im Nahbereich.

In einem Gebüsch hinter dem Bahnhof stellten die Beamten mehrere gestohlene Räder fest, darunter auch das des Zeugen. Ob ein Zusammenhang zu den beiden Jugendlichen besteht, wird derzeit ermittelt.

Die 14 und 15 Jahre alten Jungen wurden im Anschluss Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell