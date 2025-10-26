PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Pkw

Warendorf (ots)

Eine Pkw-Fahrerin ist am Samstag (25.10.2025, 17.40 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Warendorf schwer verletzt worden.

Die 48-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem Pkw von einem Tankstellengelände auf den August-Wessing-Damm (B64) und beabsichtigte, weiter in Richtung Telgte zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 35-jährigen Telgterin, die zeitgleich mit ihrem Pkw auf dem August-Wessing-Damm (B64) in Richtung Sassenberg fuhr.

Die Warendorferin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pkw der Warendorferin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der verunreinigten Straße.

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

