POL-WAF: Beckum. Einbrüche in Wohnhäuser

Warendorf (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Beckum sind der Polizei am Donnerstag (18.01.2024) in Beckum gemeldet worden.

Zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Badezimmerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Westfälischen Straße. Hier stahlen sie Schmuck und flüchteten anschließend.

Zwischen 17.45 Uhr und 19.41 Uhr ist ein Reihenhaus am Ostwall das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Sie durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten anschließend.

Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen in der Umgebung nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

