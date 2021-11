Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Mann zeigte sich Jugendlicher schamverletzend

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.11.2021 zeigte sich ein Unbekannter gegen 18.55 Uhr einer Jugendlichen in dem Waldgebiet Hohe Ward in Albersloh in Scham verletzender Weise. Die Jugendliche ritt mit einem Pferd den Weg entlang, als der 1,80 Meter bis 1,90 Meter große Tatverdächtige aus dem Wald hervortrat. Er trug eine schwarze Sturmmaske und eine schwarze Jacke, die untere Körperhälfte war unbekleidet. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

