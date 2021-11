Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Polizisten nahmen am Samstag, 13.11.2021 einen Freckenhorster in Gewahrsam, der gegen 21.40 Uhr an der Straße Krickmarkt in Warendorf randalierte. Der 24-Jährige warf zunächst einen Blumenkübel um und gelangte dann in ein Mehrfamilienhaus. Dort betrat der stark Alkoholisierte eine Wohnung, aus der ihn den Inhaber herausdrängen konnte. Der Versuch in eine weitere Wohnung zu kommen scheiterte. Gegenüber den eingesetzten Polizisten verhielt sich der junge Mann unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf des Einsatzes schlug er eine Beamtin, wurde daraufhin gefesselt und in Gewahrsam genommen. Dort blieb der Freckenhorster mehrere Stunden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell