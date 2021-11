Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Goldene Uhr gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Samstag, 13.11.2021, zwischen 15.50 Uhr und 20.00 Uhr in ein Haus an der Straße Am Friedhof in Telgte ein. Der oder die Täter stahlen aus einem Wohnraum eine goldene Uhr. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

