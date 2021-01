Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter wirft Gegenstand von Brücke auf die A40 - Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45145 E-Frohnhausen: Montagabend (18. Januar, gegen 17:30 Uhr) befuhr eine 42-jährige Hernerin die A40 in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe der Autobahnbrücke Hausackerstraße / Leipziger Straße in Essen-Frohnhausen, nahm sie plötzlich einen lauten Knall wahr. Einen kurzen Augenblick später zersplitterte ihr gesamtes Glasschiebedach und wies ein Loch auf.

Der Ermittler des Verkehrskommissariats sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen an der Brücke Hausackerstraße / Leipziger Straße wahrgenommen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell