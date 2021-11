Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Autofahrer kontrolliert und Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.11.2021 kontrollierten Polizisten gegen 1.25 Uhr einen Autofahrer, der die Ostbeverner Straße in Milte befuhr. Als die Beamten mit dem 41-jährigen Fahrer sprachen, stellten sie bei ihm deutlich Alkoholgeruch fest. Daraufhin ließen sie den 41-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. In Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Da der Mann nicht in Deutschland lebt, musste er eine Sicherheitsleistung zahlen. Die Polizisten leiteten gegen den in Polen lebenden Mann ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell