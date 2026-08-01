Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260801.2 Wacken: Polizei gibt Hinweise für den Abreiseverkehr

Wacken (ots)

Der letzte Festivaltag des Wacken Open Air 2026 neigt sich dem Ende entgegen. Bereits in den Abend- und Nachtstunden treten die ersten Besucherinnen und Besucher ihre Heimreise an.

Die Polizei bittet alle Rückreisenden, den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten und insbesondere die Rettungswege jederzeit freizuhalten. Nur so können Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Bedarfsfall schnell und ungehindert ihren Einsatzort erreichen. Fahrzeuge, die Rettungswege blockieren, werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Im Rahmen der Abreise führt die Polizei zudem punktuelle Verkehrskontrollen durch. Die Einsatzkräfte appellieren an alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, ihre Fahrt nur anzutreten, wenn sie uneingeschränkt fahrtüchtig sind. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln steht, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine sichere Heimreise.

Anna Albrink, Pressesprecherin

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