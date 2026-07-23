Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260723.1 Brunsbüttel: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

Am gestrigen Mittwoch ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Brunsbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen Pkw Hyundai Tucson gegen 16.00 Uhr auf dem kleinen Parkplatz des Supermarktes in der Kaufhausstraße 1 ab. Als er gegen 17.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange fest. Durch den Anstoß war die Heckstoßstange beschädigt und die Karosserie offenbar verzogen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Brunsbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04852 / 6024-0 oder per E-Mail an brunsbuettel.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Merle Neufeld

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