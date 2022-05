Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220505.8 Engelbrechtsche Wildnis: Unfall unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Engelbrechtsche Wildnis (ots)

Am Mittwochabend ist eine junge Frau in Begleitung eines Mannes in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und verunglückt. Wie sich herausstellte, stand sie mindestens unter dem Einfluss von Alkohol.

Kurz vor 23.00 Uhr war eine Sylterin in einem Nissan auf der Landesstraße 168 aus Richtung Glückstadt kommend in Richtung Herzhorn unterwegs. Die 27-Jährige befand sich in Begleitung eines Elmshorners. In einer leichten Rechtskurve kam sie vermutlich infolge Alkohol- und Rauschmittelkonsums nach links von der Fahrbahn ab, rutschte mit dem Wagen in einen Graben und kam dort zum Stehen. Die Unfallfahrerin und ihr Bekannter erlitten bei dem Unglück leichte Verletzungen. Einsatzkräfte nahmen bei der Frau Atemalkoholgeruch war, ein Atemalkoholtest bei ihr lieferte ein Ergebnis von 0,53 Promille. Aufgrund des Zustandes der Beschuldigten erhärtete sich außerdem der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Die Einsatzkräfte ordneten daher die Entnahme mehrerer Blutproben an, Rettungswagen brachten die Verunglückten vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel ein.

Merle Neufeld

