Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200117.4 Wöhrden: Unfallverursacher gesucht!

Wöhrden (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Landesstraße 153 in Wöhrden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An dem Fahrzeug des Geschädigten gingen zwei Reifen kaputt, der Unfallverursacher setzte seinen Weg unbeirrt fort.

Gegen 18.20 Uhr war der Anzeigende mit seinem Audi auf der L 153 aus Richtung Wesselburen kommend in Richtung Wöhrden unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr Wöhrden kam ihm in einer leichten Rechtskurve auf seiner Fahrspur ein dunkler Wagen entgegen. Um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, wich der Geschädigte mit seinem A4 auf den Grünstreifen aus. Dabei rissen die Reifen auf der rechten Fahrzeugseite auf und verloren die Luft. Während der Audi- Fahrer vor Ort verharrte, setzte der unbekannte Unfallverursacher seinen Weg in Richtung Wesselburen fort.

Laut dem Anzeigenden war das Verursacherfahrzeug ein dunkler Kombi. Wer Hinweise zu diesem Wagen oder zu dem Fahrzeugführer geben kann, sollte sich mit der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich auch für den Davongefahrenen selbst.

Merle Neufeld

