Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer war zu schnell unterwegs

Ludwigslust (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagabend in Parchim hat die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 48-jährige Fahrer war in der Putlitzer Straße mit 74 km/h unterwegs, obwohl 50 km/ h Höchstgeschwindigkeit zulässig sind. Er wurde deshalb von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann typischen Alkoholgeruch beim Fahrer fest und führten daraufhin einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 1,8 Promille. In weiterer Folge erstattete die Polizei Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann und stellte seinen Führerschein sicher. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

