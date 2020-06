Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Middelicher Straße/ Schievenstraße in Erle ist gestern eine 64 Jahre alte Gelsenkirchenerin leicht verletzt worden. Die Frau fuhr mit Ihrem Pedelec auf dem Radweg der falschen Straßenseite in Richtung Cranger Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 79 Jahre alten Gelsenkirchenerin. Die Autofahrerin schleifte die Radlerin nach dem Zusammenstoß noch ein Stück mit, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Halten Sie sich als Radfahrer an die geltenden Verkehrsregeln, denn Sie sind bei Unfällen meist die Leidtragenden. Nutzen Sie Radwege, aber nicht entgegen der Fahrtrichtung, denn das gefährdet Sie selbst und andere. Tragen Sie einen Helm, wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind, denn der schützt erwiesen vor schweren Kopfverletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell