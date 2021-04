Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Betrug verhindert - Geldausgabeumschlag bewahrt Senior vor weiterem Schaden

Krefeld (ots)

Am Freitagmittag (23. April 2021) bewahrte der Geldausgabeumschlag, der in vier Krefelder Banken ausgehändigt wird, einen Senior vor einem größeren Schaden durch Betrüger.

Der 86-jährige Krefelder erhielt seit Dezember 2020 immer wieder E-Mails, in denen ihm ein hoher Geldgewinn versprochen wurde. Die Bedingung sei, er müsse vorab kleinere Geldbeträge an angebliche wohltätige Organisationen überweisen. Dieser Aufforderung ist der Mann im März 2021 nachgekommen und hat einen niedrigen vierstelligen Betrag überwiesen. Am Freitag hob der Senior einen höheren vierstelligen Betrag am Schalter seiner Bank ab. Neben dem Bargeld, wurde ihm zusätzlich der Geldausgabeumschlag ausgehändigt.

Vier große Institute der Kreditwirtschaft beteiligen sich an der gemeinsamen Aktion mit der Polizei Krefeld. Die Informationen aus dem Umschlag sollen überwiegend Senioren vor dem letzten Schritt der Geldübergabe schützen und vor Betrügern warnen. Die Polizei berichtete über die Geldausgabeumschläge in einer Pressemitteilung vom 2. März 2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4851914

Mit diesen Informationen erkundigte sich das Opfer bei einer Mitarbeiterin der Bank, die ihn auf einen Betrug aufmerksam machte. Er informierte die Polizei.

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. (165)

