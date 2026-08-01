Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schwerpunkteinsatz in Duisburg - Polizei und Netzwerkpartner kontrollieren Clanmilieu, Gastronomiegewerbe sowie Waffen- und Messerverbotszone

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Duisburg (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren am Freitagabend (31. Juli) bis in den frühen Samstagmorgen (1. August) gemeinsam mit den Netzwerkpartnern im Großeinsatz, um Schwerpunktkontrollen im gesamten Stadtgebiet im Bereich des Clanmilieus, im Gastronomiegewerbe sowie rund um die Hamborner Waffen- und Messerverbotszone durchzuführen.

Zu den Netzwerkpartnern zählen neben der Staatsanwaltschaft Duisburg, das Hauptzollamt Duisburg, das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, die Bezirksregierung Düsseldorf sowie das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.

Das erklärte gemeinsame Ziel: Die Bekämpfung krimineller Clanstrukturen, konsequente Kontrollen im Bereich des Gastronomiegewerbes und nachhaltige Reduzierung von Gewaltkriminalität.

Insgesamt wurden 24 Gewerbeobjekte im Stadtgebiet kontrolliert. Einige Beispiele: Die Einsatzkräfte stellten in einigen Fällen Steuerrückstände fest - in einem Fall wurde ein BMW aus diesem Grund gepfändet und abgeschleppt. Eine Person beleidigte während der Maßnahmen einen Polizeibeamten - er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Mehrere Personen führten keine Ausweispapiere mit sich. Die Netzwerkpartner stellten zahlreiche arbeitsrechtliche Verstöße und Pfandverstöße fest. Mehrere Geldspielgeräte wurden versiegelt und in einigen Fällen waren die Stundenaufzeichnungen sowie die Preisauszeichnung mangelhaft. Weil in einem Gewerbe erneut unversteuerte Zigaretten gefunden wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Durchsuchung einer Privatwohnung an - ein weiterer Fund blieb dort aus. Ein Gastrobetrieb musste geschlossen werden und in mehreren Fällen wurde gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Weil bei einer Personenkontrolle ein offener Haftbefehl festgestellt wurde, vollstreckten die Beamten diesen und brachten den Mann in den Polizeigewahrsam. Die Beamten fanden auch mehrere illegale Vapes und stellten diese sicher.

Die Einsatzbilanz im Detail:

-156 Personenkontrollen

-27 Berichte

-Eine Festnahme wegen eines vorliegenden Haftbefehls

-Fünf Strafanzeigen u. a. wegen des Verdachts der Beleidigung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und infolge einer Trunkenheitsfahrt

-17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen u. a. wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, gewerberechtlicher Verstöße und in Folge von Verkehrsordnungswidrigkeiten

-30 Verwarngelder

-Fünf Sicherstellungen - u. a. ein Einhandmesser, illegale Vapes, unversteuerte Zigaretten

-Eine Betriebsschließung

-Vier versiegelte Geldspielgeräte

"Die Bekämpfung der Clankriminalität gehört zu den zentralen Zielen der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Wir arbeiten eng mit unseren Netzwerkpartnern zusammen und können auf eine langjährige Erfahrung aus gemeinsamen Einsätzen zurückgreifen. Integrative und konsequente Kontrollaktionen sind unverzichtbar für eine nachhaltige Kriminalitätsbekämpfung", betont Polizeidirektorin Livia Degner - Polizeiführerin des Schwerpunkteinsatzes.

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