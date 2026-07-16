POL-DU: Aldenrade: Feuer auf Spielplatz - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Unbekannte haben auf einem Spielplatz an der Straße Lindemanshof am Mittwochabend (15. Juli, 23:00 Uhr) offenbar ein Feuer gelegt. Die Flammen beschädigten eine zu einem Klettergerüst gehörende Gummimatte. Ein Passant, der gerade mit seinem Hund spazieren war, informierte die Feuerwehr. Hinweise zu den bisher Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.
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