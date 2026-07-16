POL-DU: Aldenrade: Feuer auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Am Dienstagvormittag (14. Juli, 15 Uhr) kam es im Bereich Altenbrucher Damm und Lüderitzallee zu einem Unfall zwischen dem 22 Jahre alten Fahrer eines VW Polo und einem 42-Jährigen Fahrradfahrer. Der Mann im VW hatte den Radfahrer angefahren, als er sich - wie er der Polizei schilderte - kurzfristig entschloss in die Lüderitzallee abzubiegen und dazu nach rechts zog. Der in gleiche Richtung fahrende ...

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