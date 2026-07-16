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Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Feuer auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben auf einem Spielplatz an der Straße Lindemanshof am Mittwochabend (15. Juli, 23:00 Uhr) offenbar ein Feuer gelegt. Die Flammen beschädigten eine zu einem Klettergerüst gehörende Gummimatte. Ein Passant, der gerade mit seinem Hund spazieren war, informierte die Feuerwehr. Hinweise zu den bisher Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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