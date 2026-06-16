Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht, Mauer beschädigt

St. Katharinen (ots)

Am 15.06.2026, gegen 18 Uhr, wurde in der Barbarastraße die Mauer eines Grundstücks beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen Lkw verursacht.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

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