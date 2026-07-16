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Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis fährt Radfahrer an

Duisburg (ots)

Am Dienstagvormittag (14. Juli, 15 Uhr) kam es im Bereich Altenbrucher Damm und Lüderitzallee zu einem Unfall zwischen dem 22 Jahre alten Fahrer eines VW Polo und einem 42-Jährigen Fahrradfahrer. Der Mann im VW hatte den Radfahrer angefahren, als er sich - wie er der Polizei schilderte - kurzfristig entschloss in die Lüderitzallee abzubiegen und dazu nach rechts zog. Der in gleiche Richtung fahrende 42-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß vom Rad und verletzte sich. Er wurde vor Ort durch das Team eines Rettungswagens behandelt. Der 22-Jährige muss sich jetzt zusätzlich zu der fahrlässigen Körperverletzung bei dem Unfall wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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