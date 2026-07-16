Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: 12-Jährigen Roller und Fahrrad abgenommen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines räuberischen Diebstahls am Mittwochnachmittag (15. Juli, 13:20 Uhr) an der Bahnhofstraße. Vier unbekannte Kinder oder Jugendliche haben zwei 12-jährigen Jungen ein Fahrrad und einen Tretroller abgenommen und sie geschubst. Das Fahrrad konnte in der Nähe gefunden werden und wurde seinem Besitzer zurückgegeben. Die Täter sollen alle schwarze Haare haben und zwischen 12 und 14 Jahren alt sein. Wer Hinweise auf die Gruppe geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.

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