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POL-DU: Wasserschutzpolizei/Düsseldorf: Festnahmen nach Diebstahl im Hafen Düsseldorf

Duisburg (ots)

Am späten Dienstagvormittag (14. Juli) beobachtete ein Anlieger im Hafenbecken A des Düsseldorfer Stadthafen von seinem Boot aus zwei Männer (23 und 54 Jahre alt), die sich auf der gegenüberliegenden Steganlage verdächtig verhielten. Als sie sich in ein Ruderboot setzten und mit diversen Gegenständen (später stellte sich heraus, dass es sich um Metall handelt) und einem Schlauchboot im Schlepptau in Richtung Hafenausfahrt fuhren, verständigte er die Düsseldorfer Wache der Wasserschutzpolizei. Wenige Minuten später konnte ein Streifenboot der WSP die Männer im Hafenkanal stellen. Sie hatten sich im Schlick festgefahren. Die Polizei kontrollierte die Männer und stellte fest, dass das Ruderboot sowie das darin transportierte Metall gestohlen waren. Die Beamten stellten neben dem Diebesgut außerdem zwei Messer und Marihuana sicher, welches die Männer bei sich trugen. Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Weil der Verdacht auf Alkohol- oder Drogenkonsum bestand, wurden ihnen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf außerdem Blutproben entnommen. Die beiden müssen sich jetzt wegen ihrer Vergehen mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

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