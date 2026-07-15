Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Polizei fasst mutmaßliche Kabeldiebe

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat in der Nacht von Dienstag (14. Juli, 03:00 Uhr) zwei Männer (43 und 49 Jahre alt) nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine Lagerhalle an der Wanheimerstraße gefasst. Sie hatten in der Halle offenbar Kupferkabel gestohlen. Noch in der Nähe wurden die beiden Verdächtigen gestellt. Die Polizei stellte mehrere Rucksäcke mit Einbruchswerkzeug und gestohlenem Kupfer sicher. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und wurden im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt. Sie befinden sich nunmehr beide in Untersuchungshaft.

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