Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Einsatzkräfte stoppen akute Bedrohungssituation mittels DEIG

Lübeck (ots)

Dienstagabend (09.06.2026) kam es in einem Wohngebiet in Lübeck St. Lorenz Nord zu einer Bedrohungssituation durch eine Frau, welche sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Mittels eines gezielten Einsatzes des Distanz-Elektro-Impulsgerätes gelang es den handelnden Einsatzkräften eine akute Gefahr abzuwenden und die Frau festzunehmen.

Am 09.06.2026, gegen 18:00 Uhr, wurden Polizeibeamte in die Straße Butterstieg im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord entsandt, nachdem Anwohner von einer Bedrohung durch eine Frau berichtet hatten. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung reagierte die Frau umgehend aggressiv und verweigerte jegliche Gesprächsbereitschaft.

Im Verlauf des Einsatzes zeigte sich, dass sich die 59-jährige Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie verbarrikadierte sich in einem Haus, drohte den Einsatzkräften und bewaffnete sich zudem mit einem spitzen Gegenstand.

Nach Eintreffen weiterer Einsatzkräfte gelang es den Beamten mittels Zwangsmaßnahmen, das Wohngebäude zu betreten. Die Frau verhielt sich weiterhin akut eigen- und fremdgefährdend. Durch den gezielten Einsatz des DEIG konnte die Frau entwaffnet, die drohende Gefahr beseitigt und die Sicherung der Frau durchgeführt werden.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich im Anschluss um die Frau und verbrachte sie in eine Klinik, wo sich unter anderem eine psychiatrische Begutachtung anschloss. Zusätzlich wurden zwei eingesetzte Polizisten aufgrund leichter Verletzung ambulant medizinisch versorgt.

Gegen die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit werden nun strafrechtliche Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geführt.

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