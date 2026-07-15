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Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Mann randaliert und greift Verkehrsteilnehmer an

Duisburg (ots)

Ein 31-Jähriger hat am Dienstagabend (13. Juli, 23:20 Uhr) offenbar unter dem Einfluss von Drogen im Bereich der Breite Straße randaliert. Er schlug mit der Faust gegen Briefkästen und geparkte Autos, schrie vorbeigehende Passanten an und stellte sich mitten auf die Fahrbahn, um einen Roller am Vorbeifahren zu hindern. Dann ging er sowohl den Fahrer des Rollers als auch den Fahrer des verkehrsbedingt dahinter haltenden Autos (46 Jahre alt) körperlich an. Ein Nachbar informierte schließlich die Polizei und sagte den Beamten, dass der 31-Jährige kurz zuvor Kokain konsumiert haben soll. Die Beamten brachten den 31-Jährigen zur Beruhigung und Verhinderung weiterer Straftaten auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter anderem nach dem an der Auseinandersetzung beteiligten Rollerfahrer. Dieser war vom Tatort verschwunden, bevor die Polizei eintraf. Der Rollerfahrer, Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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