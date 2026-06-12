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Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Falscher Wasserwerker - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein vermeintlicher Wasserwerker verschaffte sich unter einem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen am Mittwochmittag (11. Juni, 11:40 Uhr) Zutritt zu einer Wohnung einer 89-Jährigen von der Waldstraße, bestahl sie und flüchtete.

Sie verständigte die Polizei und gab den Beamten eine Beschreibung des Unbekannten: Er soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er soll dunkles Haar, dunkle Augen und einen "Blaumann" getragen haben.

Das Krimimalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Schützen Sie sich - weitere Informationen finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/falschewasserwerker

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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