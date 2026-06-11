Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Polizei fasst Drogendealer

Duisburg (ots)

Polizisten konnten im Parkbereich der Nauheimer Straße am Mittwochnachmittag (10. Juni, 16:30 Uhr) einen Drogendealer (25) stellen. Nach einem anonymen Hinweis auf Drogengeschäfte in dem Park konnten die Einsatzkräfte in einem Gebüsch einen mutmaßlichen Drogenhandel beobachten. Als sie den Verdächtigen ansprachen, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber in der Nähe gefasst werden. Er hatte eine nicht geringe Menge Heroin und Bargeld in szenetypischer Stückelung bei sich. Die Polizei stellte Drogen und Geld sicher und stellte bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und sich offenbar illegal im Land aufhält. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der 25-Jährige wird im Laufe des Donnerstags (11. Juni) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt.

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