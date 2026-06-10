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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Zeugen halten Ladendieb fest

Duisburg (ots)

Drei Mitarbeiter (33,34 und 38) hinderten einen Ladendieb am Dienstagnachmittag (9. Juni, 15 Uhr) vor einer Discounterfiliale am Sternbuschweg an der Flucht. Sie hielten den um sich schlagenden 51-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Er hatte zuvor versucht, Waren aus dem Discounter zu stehlen. Die Beamten nahmen den Mann schließlich mit zur Wache, wo er sich weiter heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte. Da der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, entnahm ihm ein Arzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg und nach dem mündlichen Beschluss eines Richters des Amtsgerichts Duisburg eine Blutprobe. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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