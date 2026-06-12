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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Unbekannte warfen Gegenstand von Brücke - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (19) informierte am Dienstagmorgen (9. Juni, gegen 9 Uhr) die Polizei, weil ein Gegenstand von einer Brücke (Aktienweg) auf das Dach ihres Autos prallte, als sie auf der Autobahn A3 (Autobahnkilometer 79,730) in Fahrtrichtung Köln unterwegs war.

Sie hielt auf dem Seitenstreifen und informierte sofort die Einsatzkräfte. Sie sowie ihre drei Beifahrer im Alter von 21 bis 27 Jahren blieben unverletzt. An dem Renault Megane entstand Sachschaden. Sie schilderte den Beamten, dass sie drei männliche Personen auf der Brücke wahrgenommen habe.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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