POL-DU: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss im Stadtgebiet

Duisburg (ots) - Am Montag (3. Dezember) stieß ein alkoholisierter Pkw-Fahrer (42) bei einem Ausparkversuch zweimal gegen einen geparkten Pkw. Ein Zivilbeamter beobachtete den Vorfall, der sich um 16:50 Uhr auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Heerstraße und Wanheimer Straße in Hochfeld ereignete und sprach den 42-Jährigen an. Der zeigte sich uneinsichtig und entfernte sich zu Fuß. Der Polizist folgte ihm und verständigte einen weiteren Streifenwagen. Als dieser eintraf, nahmen die Beamten den Unfallverursacher zur Blutprobenentnahme mit. Eine Überprüfung der Kennzeichen am Ford ergab, dass der Pkw keinen Versicherungsschutz mehr hat. Da der alkoholisierte Fahrer den Polizisten keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, leiteten sie ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Am gleichen Tag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf der Hagedornstraße in Marxloh, wie der Fahrer eines schwarzen Mercedes um 19:00 Uhr mit seinem Auto rückwärts gegen einen Poller fuhr und flüchtete. Als die verständigte Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, war der flüchtige Pkw zwischenzeitlich zurückgekehrt. Als der Fahrer (42) die Polizisten bemerkte, stieg er aus seinem Auto und wollte sich zu Fuß entfernen. Auf den Heckschaden an seinem Mercedes angesprochen, leugnete der Mann, dass er gefahren ist. Weil die Beamten in seiner Atemluft Alkohol rochen und er in seinem Auto leere Bier- und angebrochene Wodka-Flaschen lagerte, nahmen sie ihn zur Blutprobe mit zur Wache. Auch er muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkers verantworten. Seinen Führerschein sieht er so schnell nicht wieder.

