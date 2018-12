POL-DU: Münster: Auto landet im Kanal

Duisburg (ots) - Bei dem Versuch ein Auto auf dem Dortmund-Ems-Kanal am Sonntag (2. Dezember, 11:30 Uhr) von einem Tankmotorschiff an Land zu stellen, brach ein Haltebolzen des Krans und der Wagen landete im Wasser. Die Besatzungsmitglieder konnte den Pkw an die Spundwand ziehen und dort an Pollern festmachen. Die Feuerwehr konnte dann das Auto in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei aus dem Kanal bergen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell