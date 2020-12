PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 05.12.2020

LimburgLimburg (ots)

--Fahrt unter Alkoholeinfluss in Brechen-- Am gestrigen Abend, gegen 17.30 Uhr, wurde der Polizei ein PKW mitgeteilt, welcher einem Zeugen auffällig vorkam. Das Auto sei äußerst langsam und auch mit Schlangenlinien durch Brechen gefahren. Die 60-jährige Fahrzeugführerin konnte schließlich an ihrem Wohnort angetroffen werden. Sie stand merklich unter Alkoholeinfluss und musste sich folglich einer Blutprobe unterziehen. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

--Fahrzeug in Weilburg ausgebrannt-- Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr, wurde ein brennendes Fahrzeug in Weilburg-Kubach gemeldet. Der PKW wurde kurz zuvor durch den Fahrer abgestellt; einige Minuten später begann das Auto zu qualmen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der PKW vollkommen aus; es entstand ein Sachschaden von ca. 90.000 Euro. Der Fahrer wurde durch den eingeatmeten Rauch leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um einen technischen Defekt.

