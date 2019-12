Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frau am Pferdeweg überfallen

Lingen (ots)

Am Freitagabend wurde in Lingen eine 79-jährige Frau von einem unbekannten Täter überfallen. Sie war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung der Straße Zur Laake unterwegs. Der Mann näherte sich ebenfalls auf einem Fahrrad von hinten, riss die Frau zu Boden und entwendete ihre Handtasche. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Zur Laake. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

