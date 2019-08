Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher konnte flüchten

Rhede (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Gebäude am Rathausplatz. Im Gebäude machte sich an der Eingangstür einer Gaststätte zu schaffen. Er flüchtete, als er einen Streifenwagen entdeckte, der zufällig in der Nähe war. Der Täter rannte nach Zeugenangaben durch den nahegelegenen Park in unbekannte Richtung davon. Er war dunkel gekleidet und machte einen sportlichen Eindruck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

