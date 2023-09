PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchte Gefährliche Körperverletzung +++ Fahrzeugführer fährt auf Zeuge zu +++ Motorradfahrer bedrängt +++ Schwerverletzter bei Alleinunfall +++ Sachbeschädigung an mindestens acht PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Friedrichsdorf, Seulberg, Ostpreußenstraße, Sonntag, 24.09.2023, 14:30 - 16:45 Uhr

(sa)In Friedrichsdorf Seulberg kam es am Sonntagnachmittag, 24.09.2023, in der Zeit von 14:30 - 16:45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zum Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße, scheiterten schließlich an der Wohnungseingangstür und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 EUR. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Versuchte gefährliche Körperverletzung, Kronberg i. T., Oberer Aufstieg, Samstag, 23.09.2023, 19:25 Uhr

(sa)Am Samstagabend, 23.09.2023, 19:25 Uhr kam es nach verbalen Streitigkeiten in einer Asylbewerberunterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Kronberg i. T., bei welcher ein Messer eingesetzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei es in der Vergangenheit immer wieder zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Bewohnern der Unterkunft, dem 28-jährigen Täter und dem 27-jährigen Opfer, gekommen. Am Tatabend sei dieser Streit eskaliert und der Täter habe daraufhin das Opfer geschubst. Anschließend versuchte er das Opfer mit einem Küchenmesser zu verletzten; dies konnte jedoch durch einen anwesenden Sicherheitsdienstmitarbeiter verhindert werden. Das Opfer erlitt keinerlei Verletzungen.

3. Verkehrsunfallflucht - Fahrer fährt auf Zeugen zu, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Freitag, 22.09.2023, 20:40 Uhr

(sa)Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Frankfurter Straße in Grävenwiesbach kam es am Freitag, 22.09.2023, gegen 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In dessen Folge soll der 59-jährige Unfallverursacher vom Unfallort geflüchtet sein. An seiner Flucht soll ihn ein 20-jähriger Zeuge des Verkehrsunfalls gehindert haben. Dazu soll sich dieser dem PKW in den Weg gestellt haben. Nachdem der Unfallverursacher zunächst angehalten habe und eine verbale Auseinandersetzung mit dem Zeugen hatte, sei er wieder in den PKW gestiegen und unvermittelt auf den vor dem PKW stehenden Zeugen zugefahren. Dabei habe der Zeuge nach ersten Erkenntnissen keinerlei Verletzungen erlitten. Der Unfallverursacher habe sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Aufgrund des bekannten Kennzeichens des Unfallverursachers konnten erste Ermittlungen zur Person des Verursachers und zum Tathergang aufgenommen werden.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen unter Tel.-Nr. 06081-9208-0 zu melden.

4. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße/Hohemarkstraße, Sonntag, 24.09.2023, 17:50 - 18:00 Uhr

(sa)Kurz vor der Kreuzung Saalburgstraße/Hohemarkstraße in Bad Homburg v. d. Höhe kam es am Sonntag, 24.09.2023, zwischen 17:50 - 18:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff und einer Nötigung im Straßenverkehr. Bei dem Versuch eines Überholvorgangs durch einen Motorradfahrer soll dieser durch einen PKW-Fahrer absichtlich touchiert worden sein. Anschließend habe der PKW-Fahrer den Motorradfahrer gefilmt und sich sodann in Richtung Königstein entfernt. Verletzt wurde niemand; Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei Oberursel nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06171-6240-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall mit Schwerverletztem,

Schmitten im Taunus, L3041, Sonntag, 24.09.2023, 12:30 Uhr

(sa)Am Sonntagmittag, 24.09.2023, kam es auf der L 3041 in Schmitten i.T. zu einem Alleinunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 23-jährige Motorradfahrer befuhr um 12:30 Uhr die L3041 in Fahrtrichtung Schmitten i.T., als er aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach der Kurve am Waldschwimmbad von der Fahrbahn abkam. Abseits der Straße kollidierte er mit dem Buschwerk und blieb nach einigen Metern im Wald liegen. Anschließend wurde er schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

6. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Steinbach (Taunus), Im Wingertsgrund, Freitag, 15.09.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 20.09.2023, 18:30 Uhr

(sa)In der Zeit von Freitag, 15.09.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 20.09.2023, 18:30 Uhr kam es im Bereich Im Wingertsgrund in Steinbach (Taunus) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer des beschädigten Wohnmobils hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Industriestraße/Ecke Im Wingertsgrund geparkt. Als er zu seinem Wohnmobil zurückkam, stellte er eine erhebliche Beschädigung an der Motorhaube fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Unfall bei der Polizei anzuzeigen.

Die Polizeistation Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Tel.-Nr. 06171-6240-0 zu melden.

7. Verkehrsunfall mit Sachschaden,

Neu-Anspach, Raiffeisenstraße, Mittwoch, 20.09.2023, 11:00 Uhr bis Freitag, 22.09.2023, 07:15 Uhr

(sa)Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Hyundai i30 am rechten Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße in Neu-Anspach in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße, als in der Zeit von Mittwoch, 20.09.2023, 11:00 Uhr bis Freitag, 22.09.2023, 07:15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug an dem PKW vorbeifuhr und diesen touchierte. Dabei entstand Sachschaden an der gesamten linken Front des Hyundai in Höhe von etwa 2.200 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation in Usingen bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Tel.-Nr. 06081-9208-0 zu melden.

8. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Friedrichsdorf, Parkhaus Am Viadukt, Freitag, 22.09.2023, 15:30 - 17:00 Uhr

(sa)Nachdem ein graue Daimler am Freitag, 22.09.2023, um 15:30 Uhr in dem Parkhaus am Viadukt in Friedrichsdorf geparkt wurde, konnte durch den Fahrzeugführer um 17:00 Uhr Beschädigungen an der hinteren rechten Seite festgestellt werden. Diese wurden durch den Fahrzeugführer nach dem Verlassen des Parkhauses festgestellt, sodass sich die Verkehrsunfallflucht im Parkhaus zugetragen haben muss. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Homburg v. d. H. unter Tel.-Nr. 06172-120-0 in Verbindung zu setzen.

9. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Usingen, Am Riedborn, Freitag, 22.09.2023, 17:31 - 18:00 Uhr

(sa)Der Fahrer eines silbernen Mercedes-Benz hatte seinen PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes geparkt, als in der Zeit von Freitag, 22.09.2023, 17:31 -18:00 Uhr ein Fahrzeug gegen diesen stieß. Dabei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des Mercedes-Benz beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR. Der Unfallverursacher verließ den Parkplatz ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter Tel.-Nr. 06081-9208-0 entgegen.

10. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Kronberg i. T., Parkplatz Am Opel-Zoo, Sonntag, 24.09.2023, 13:00 - 15:45 Uhr

(sa)Der Fahrer eines grauen Volvos parkte am Sonntag, 24.09.2023, in der Zeit von 13:00 - 15:45 Uhr auf dem Parkplatz Am Opel-Zoo. Mutmaßlich beim Ausparken hatte ein anderes Fahrzeug den Volvo beschädigt. Dabei entstand Sachschaden an der rechten Seite des Volvos in Höhe von ca. 2.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Königstein bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter Tel.-Nr. 06174-9266-0 zu melden.

11. Sachbeschädigung an einer Vielzahl von Fahrzeugen, Oberursel (Taunus), Weißkirchen, Kurmainzer Straße/Wiesenstraße/Querstraße, Freitag, 22.09.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023, 10:00 Uhr

(sa)In der Zeit von Freitag, den 22.09.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, den 24.09.2023, 10:00 Uhr kam es im Stadtteil Weißkirchen, Oberursel (Taunus), in der Kurmainzer Straße, Wiesenstraße, Querstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen in bislang acht der Polizei gemeldeten Fällen. Die Täter blieben dabei unerkannt. Der vorläufige Sachschaden wird auf insgesamt ca. 30.000 EUR geschätzt.

Die Polizei Oberursel ermittelt und bittet unter der Tel.-Nr. 06171-6240-0 um Zeugenhinweise.

