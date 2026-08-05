Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Fokus. Mehr Sicherheit. Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt: Betäubungsmittel, Messer, mutmaßliches Diebesgut und Bargeld sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0569

Die Polizei Dortmund setzte ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in der Dortmunder Innenstadt auch in der Zeit vom 30. Juli bis zum 4. August 2026 konsequent fort. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte im Rahmen der Präsenzkonzeption Fokus mit Einsatzkräften der nordrhein-westfälsichen Bereitschaftspolizei 405 Personen und 174 Fahrzeuge. Zudem sprachen sie 83 Platzverweise aus und nahmen acht Personen fest. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Beamten unter anderem Betäubungsmittel, mehrere Messer, mutmaßliches Diebesgut, unversteuerte Tabakwaren sowie Bargeld sicher.

Bereits am 30. Juli kontrollierten Einsatzkräfte auf der Hansastraße einen Mann aus der Betäubungsmittelszene. Bei der Kontrolle fanden die Polizeibeamten drei Messer - zwei Einhandmesser und ein Jagdmesser - sowie Betäubungsmittel. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Darüber hinaus regte die Polizei die Anordnung eines individuellen Messertrageverbots an.

Am selben Tag kontrollierten Einsatzkräfte gegen 14:15 Uhr eine Personengruppe aus dem Betäubungsmittelmilieu am Nordmarkt, nachdem es dort zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten unter einer Hecke einen versteckten Rucksack. Eine Frau gab an, dass dieser ihr gehöre. In dem Rucksack fanden die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge mutmaßlichen Cannabis mit einem Gewicht von rund einem Kilogramm. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am 1. August stellten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle im Stadtgarten ein Fahrrad sicher, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Gegen die kontrollierte Person leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren ein.

Ebenfalls am 1. August kontrollierten Polizeibeamte im Bereich Uhlandstraße/Postbank ein Fahrzeug. Dabei fanden sie unversteuerten Tabak, illegale E-Zigaretten sowie verbotene Medikamente und Potenzmittel. Zudem führte der Fahrer in einer Handtasche einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren ein und stellten das Bargeld sicher.

Am 2. August kontrollierten Polizeibeamte auf der Hansastraße eine Person und stellten dabei zwei Verkaufseinheiten Kokain sicher. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 4. August bestreiften Einsatzkräfte ab 16 Uhr den Dietrich-Keuning-Park. Dabei kontrollierten sie zwei Personen aus der Betäubungsmittelszene. Die Beamten fanden Cannabis und stellten dieses aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln im Rahmen eines Strafverfahrens sicher. Darüber hinaus fertigte der Kommunale Ordnungsdienst eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Konsums von Cannabis in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens.

Die Polizei Dortmund wird ihre sichtbaren und zivilen Maßnahmen in der Innenstadt fortsetzen. Ziel bleibt es, Straftaten frühzeitig zu erkennen, gesuchte Personen festzunehmen und den öffentlichen Raum für Bürgerinnen und Bürger sicherer zu machen.

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