Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in 24-Stunden-Kiosk: Tatverdächtiger festgenommen und Tatwerkzeug sichergestellt - Polizei sucht nach weiterer Beteiligter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0564

Nach einem Einbruch in einen 24-Stunden-Kiosk in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (01.08.2026) konnte die Polizei Dortmund einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Nach einer weiteren Beteiligten wird derzeit noch gesucht.

Gegen 07:25 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch an der Straße Kuckelke informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und der Auswertung von Videoaufzeichnungen hatte ein bis dahin unbekannter Mann gegen 05:18 Uhr versucht, einen Spielautomaten im Außenbereich des Kiosks mit einem Buttermesser aufzuhebeln. Dabei wurde er von einer Begleiterin unterstützt, die zunächst Schmiere stand und im Verlauf half, die Geldkassette gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtige.

Im Rahmen der Ermittlungen sowie intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte den tatverdächtigen 32-jährigen Dortmunder noch am selben Mittag gegen 12:00 Uhr antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung führte der Dortmunder das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein abgebrochenes Buttermesser mit entsprechenden Hebelspuren mit sich. Der Mann steht zudem im Verdacht, für weitere gleichgelagerte Taten an demselben Objekt verantwortlich zu sein. Ob die Untersuchungshaft angeordnet wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der unbekannten Mittäterin. Sie wird wie folgt beschrieben: - Geschlecht: weiblich - Alter: ca. 35 bis 40 Jahre alt - Größe: ca. 165 cm groß - Bekleidung: weißes T-Shirt mit Schmetterlingsmuster, grüne lange Hose, schwarze Jacke, schwarze Kappe, grau-blaue Sandalen - Besondere Merkmale: trug schwarze und goldene Halsketten sowie ein Stachelarmband

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der beschriebenen Frau machen oder hat am Samstagmorgen Verdächtiges im Bereich Kuckelke beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

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