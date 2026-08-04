PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Streitigkeit in Kirchlinde eskaliert: Polizei nimmt 55-Jährigen nach Körperverletzung und Widerstand fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0566

Am späten Montagnachmittag (3. August 2026) wurden Polizeikräfte zu einer Körperverletzung in die Kirchlinder Straße gerufen. Ein 55-jähriger Dortmunder hatte dort nach einem Streit einen 33-Jährigen angegriffen. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen.

Gegen 17:25 Uhr gerieten die beiden Männer aus Dortmund in einen verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 55-Jährige seinen 33-jährigen Kontrahenten mit einer Plastikbierflasche. Der 33-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte den Beschuldigten noch im Nahbereich an. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Dortmunder Widerstand. Die Beamten überwältigten den Mann und führten ihn anschließend dem Zentralen Polizeigewahrsam Dortmund zu. Hierbei wurde sowohl der Dortmunder als auch ein Beamter leicht verletzt.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 07:26

    POL-DO: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall lebensgefährlich verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0565 Am Montagabend (3. August) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer auf dem Dortmunder Wall. Der 34-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 41-jähriger Dortmunder gegen 17:15 Uhr mit seinem Renault Megane auf dem ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 11:19

    POL-DO: Verfolgungsfahrt: Pkw fährt durch ein Gebüsch

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0562 In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. August 2026) um 04:17 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lünen ein dunkler Pkw auf der Borker Straße auf, der mit ausgeschaltetem Licht fuhr. Als der Wagen anhalten sollte, erhöhte er die Geschwindigkeit und bog auf die Zufahrt des dortigen Marien Hospitals ab. Dort überfuhr der Fahrer mehrere Begrenzungspoller und gelangte durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren