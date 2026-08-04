Polizei Dortmund

POL-DO: Streitigkeit in Kirchlinde eskaliert: Polizei nimmt 55-Jährigen nach Körperverletzung und Widerstand fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0566

Am späten Montagnachmittag (3. August 2026) wurden Polizeikräfte zu einer Körperverletzung in die Kirchlinder Straße gerufen. Ein 55-jähriger Dortmunder hatte dort nach einem Streit einen 33-Jährigen angegriffen. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen.

Gegen 17:25 Uhr gerieten die beiden Männer aus Dortmund in einen verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 55-Jährige seinen 33-jährigen Kontrahenten mit einer Plastikbierflasche. Der 33-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte den Beschuldigten noch im Nahbereich an. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Dortmunder Widerstand. Die Beamten überwältigten den Mann und führten ihn anschließend dem Zentralen Polizeigewahrsam Dortmund zu. Hierbei wurde sowohl der Dortmunder als auch ein Beamter leicht verletzt.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

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