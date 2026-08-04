Polizei Dortmund

POL-DO: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0565

Am Montagabend (3. August) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer auf dem Dortmunder Wall. Der 34-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 41-jähriger Dortmunder gegen 17:15 Uhr mit seinem Renault Megane auf dem Schwanenwall unterwegs. Der Mann fuhr auf dem Wall in Richtung Hauptbahnhof und wollte dann nach links in die Kuckelke einbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 34-jährigen Mopedfahrer. Dieser stürzte und wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der 34-jährige Dortmunder wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Dortmunder Polizei im Einsatz. Der Innenwall war zeitweise während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

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