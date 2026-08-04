PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0565

Am Montagabend (3. August) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer auf dem Dortmunder Wall. Der 34-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 41-jähriger Dortmunder gegen 17:15 Uhr mit seinem Renault Megane auf dem Schwanenwall unterwegs. Der Mann fuhr auf dem Wall in Richtung Hauptbahnhof und wollte dann nach links in die Kuckelke einbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 34-jährigen Mopedfahrer. Dieser stürzte und wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der 34-jährige Dortmunder wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Dortmunder Polizei im Einsatz. Der Innenwall war zeitweise während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 11:19

    POL-DO: Verfolgungsfahrt: Pkw fährt durch ein Gebüsch

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0562 In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. August 2026) um 04:17 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lünen ein dunkler Pkw auf der Borker Straße auf, der mit ausgeschaltetem Licht fuhr. Als der Wagen anhalten sollte, erhöhte er die Geschwindigkeit und bog auf die Zufahrt des dortigen Marien Hospitals ab. Dort überfuhr der Fahrer mehrere Begrenzungspoller und gelangte durch das ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 12:47

    POL-DO: Geldautomatensprengung in Bochum

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0561 In der Nacht vom 31. Juli 2026 auf den 01. August 2026, gegen 03:00 Uhr, ist ein Geldautomat in Bochum Im Hagenacker gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter mit einem Motorrad. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren