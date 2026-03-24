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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Pumpenstraße;

Unfallzeit: 23.03.2026, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Einen Daimler Vito angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Montagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Pumpenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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