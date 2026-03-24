POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Pumpenstraße;
Unfallzeit: 23.03.2026, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr;
Einen Daimler Vito angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Montagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Pumpenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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