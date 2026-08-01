Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in Bochum

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0561

In der Nacht vom 31. Juli 2026 auf den 01. August 2026, gegen 03:00 Uhr, ist ein Geldautomat in Bochum Im Hagenacker gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter mit einem Motorrad. Etwaige Gebäudeschäden werden aktuell geprüft. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter der 0231/132-7441.

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