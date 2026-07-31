Polizei Dortmund

POL-DO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Zusammenstoß mit 14-Jähriger - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis, unter Alkoholeinfluss und mit offenem Haftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0630

Am Donnerstagabend (30. Juli 2026) kam es gegen 20:10 Uhr auf der Straße Froschlake zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige E-Scooteer-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw die Froschlake. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit der 14-jährigen Dortmunderin. Die Jugendliche stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 50-Jährige verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubt die Unfallstelle, stellte sein Fahrzeug im Nahbereich ab und kehrte anschließend zu Fuß zum Unfallort zurück.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Der Pkw sowie das Mobiltelefon des Mannes wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Dortmunder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die Kennzeichen des Autos gestohlen waren.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Den haftbefreienden Betrag konnte er nicht aufbringen. Folglich wurde der Mann nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell