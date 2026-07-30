Polizei Dortmund

POL-DO: Beamte treffen bei Kontrolle ins Schwarze: 40-Jähriger führt elektrische Kettensäge und mutmaßliches Betäubungsmittel mit sich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0628

Wichtiger Fahndungserfolg nach zahlreichen Kellereinbrüchen in der jüngeren Vergangenheit: Am heutigen Donnerstagmorgen (30. Juli) gegen 7 Uhr nahm die Polizei Dortmund in direkter Nähe des Nordmarkts einen 40-jährigen Syrer fest.

Der Mann war den Einsatzkräften aufgefallen, weil er eine große Tasche mit einem in einem Hemd eingedrehten, großen Gegenstand mitführte. Bei Erblicken der Polizei verließ er die Einmündung Nordmarkt/Schüchtermannstraße umgehend, wurde aber im direkten Anschluss kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Mannes fanden die Polizisten eine unbekannte Substanz (mutmaßlich Betäubungsmittel), eine große Elektro-Kettensäge und ein Messer. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Kettensäge aus einem Einbruchdiebstahl stammen.

Das Küchenmesser durfte der Mann nicht mitführen, da die Polizei Dortmund bereits im Mai dieses Jahres ein Messertrageverbot gegen den Mann aussprach. Nun erwartet den Mann ein Ordnungsgeld in Höhe von 250 Euro. Beim nächsten Verstoß wird es noch teurer.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann entlassen, da die besonderen Voraussetzungen für Untersuchungshaft nicht vorlagen.

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