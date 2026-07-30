Polizei Dortmund

POL-DO: Hochwertige Werkzeuge gestohlen, aber nicht weit gekommen: Vom Theaterkarree in die JVA

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0623

Am frühen Mittwochmorgen (29.07.) nahmen zivile Einsatzkräfte einen Mann fest, der hochwertige Werkzeuge aus einem geparkten Auto stahl. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft

Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hielten sich zivile Polizeibeamte im Bereich des Stadtgartens auf. Gegen 2:25 Uhr fiel ihnen ein Mann auf, der sich mehrfach auffällig umschaute. Sein Weg führte in die Straße "Theaterkarree", wo er sich für die geparkten Autos zu interessieren schien.

Kurz darauf gelang es dem Mann, die Türen und den Kofferraum eines offenbar unverschlossenen VW Passat zu öffnen. Anschließend entnahm er mehrere Gegenstände aus dem Auto und stellte diese auf dem Gehweg ab. Die Einsatzkräfte gaben sich daraufhin als Polizisten zu erkennen, was den Mann zu einer kurzen Flucht veranlasste.

An der Kreuzung Kuhstraße / Hansastraße blieb der Mann plötzlich stehen, drehte sich um und zog ein Pfeffergel aus seiner Jackentasche. Dieses richtete er auf die Beamten. Den Einsatzkräften gelang es, den Mann zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Dabei leistete er Widerstand.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Iraner ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten vier Konsumeinheiten Kokain. Die Drogen und das Pfeffergeld stellten die Beamten sicher, auch das bereitgestellte Diebesgut (unter anderem hochwertige Werkzeuge) wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Den 37-Jährigen erwarten nun zahlreiche Strafverfahren: Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des schweren räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen, tätlichen Angriffs und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Iraner dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-Jährigen.

Die Polizei rät: Ihr Auto ist kein Tresor!

Nicht nur, dass Sie sich nach einem betroffenen Diebstahl über den Verlust von Gegenständen ärgern, hinzu kommen noch mögliche Reparaturen am Auto und eventuelle Behördengänge wegen gestohlener Dokumente.

Um die Wahrscheinlichkeit, Betroffener eines Autoaufbruchs zu werden, zu senken und Einbrüche zu vermeiden, gibt die Polizei Dortmund nun Tipps, die Sie vor solchen Taten schützen sollen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefone, Laptops, Geldbörsen oder Kameras sichtbar im Auto liegen! Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" sollten Sie Tätern keine Tatmöglichkeit geben. Solche Gegenstände sind zudem meist nicht im Versicherungsschutz enthalten und Sie bleiben auf dem Schaden sitzen. - Nehmen Sie stets Ausweise, Fahrzeugpapiere, Haus- oder Wohnungsschlüssel mit aus dem Auto heraus. Hinterlassen Sie niemals Dokumente, die Rückschlüsse auf Ihre Wohnanschrift zulassen. So vermeiden Sie nach einem Autoaufbruch noch einen möglichen Einbruch in Ihr Zuhause.

Auch die Auswahl Ihres Parkplatzes kann mitentscheidend für einen Aufbruch Ihres Fahrzeugs sein. Achten Sie darauf, Ihr Auto möglichst sicher zu parken und immer zu verschließen. Folgende Punkte können Sie hierbei beachten:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, benutzen Sie diese auch! Parken Sie ihr Auto hier und verschließen das Garagentor! - Für den Fall, dass Sie keine Garage besitzen oder unterwegs parken müssen, stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind! - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen verschlossen ist! Achten Sie hierbei insbesondere auf optische und akustische Signale. Eingesetzte Funkblocker fangen die Signale Ihres Fahrzeugschlüssels ab und verhindern das Verriegeln. - Schließen Sie zudem alle Fenster, Schiebedächer oder Faltdächer bei Cabrios! - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese!

Verstauen Sie Ihren Autoschlüssel immer sicher! Nichts macht es Dieben leichter, als mit Ihrem Schlüssel in Ihr Auto zu gelangen. Beachten Sie daher auch folgende Hinweise:

- Ziehen Sie Ihren Schlüssel immer aus dem Zündschloss, wenn Sie Ihr Auto verlassen! Dies gilt auch für kurze Abwesenheiten, wie beispielsweise dem Bezahlen nach dem Tanken. - Lassen Sie Ihren Schlüssel nicht unbeaufsichtigt! Tragen Sie diesen immer bei sich und lassen ihn nicht in Jackentaschen zurück! - Bewahren Sie den Fahrzeugschlüssel immer verborgen auf und lassen Sie diesen niemals offen liegen! Egal, ob daheim oder an öffentlichen Plätzen. - Den Ersatzschlüssel lagern Sie bitte nicht im Auto, sondern an einem nur Ihnen bekannten Ort!

Für den Fall, dass es zu einem Diebstahl aus dem Auto zu Ihrem Nachteil gekommen ist, nehmen Sie keine Veränderungen an dem Auto vor und verständigen in jedem Fall die Polizei über den Notruf 110. Nur wenn die Polizei Kenntnis von einer Straftat bekommt, können auch weitergehende Maßnahmen eingeleitet werden.

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